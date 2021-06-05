Sport-PE x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Sport-PE e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 6 de junho, às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tenta se recuperar após ser derrotado em casa pelo Fortaleza na estreia. O time pernambucano conseguiu um bom empate fora de casa diante do Internacional e espera vencer no seu estádio contra os mineiros. Cuca e Umberto Louzer tem muitos problemas para escalar o time. Os dois treinadores têm muitos desfalques. O comandante alvinegro está sem sete jogadores, com seis servindo seleções na Data-FIFA e Keno, ainda lesionado. O Leão tem problemas físicos com sete atletas e Louzer teve de “se virar” para montar um time para encarar o Galo. Em 2020, o alvinegro não conseguiu superar os pernambucanos em casa, mas venceu na Ilha do Retiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​SPORT-PE X ATLÉTICO-MGData: 6 de junho de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Ilha do Retiro, (PA)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Anderson José de Moraes Coelho (ambos de SP)Onde assistir: Premiere e Sport TVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM, Super FM SPORT-PE (Técnico: Umberto Louzer)​Mailson; Patric (Hayner), Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Neves; Neilton (Marquinhos ou Ricardinho), Paulinho Moccelin e Mikael.