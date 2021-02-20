Sport-PE x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Sport e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 21 de fevereiro, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para os dois times. O time pernambucano, com 42 pontos, na 14ª posição, pode se garantir na Série A de 2021 se derrotar o time mineiro, pois não seria alcançado pelo 17º, atualmente o Vasco, na última rodada. Já o Galo também precisa muito do resultado para confirmar sua ida à fase de grupos da Libertadores, evitando os mata-matas das duas primeiras fases, o que prejudicaria seu calendário e planejamento. A equipe mineira está na quarta posição, com 62 pontos. A novidade na equipe alvinegra é a volta de Keno entre os relacionados depois de ficar de fora do time desde o dia 26 de janeiro, quando lesionou os ligamentos do cotovelo. A sua entrada como titular é incerta, mas estará à disposição de Jorge Sampaoli.
CONFIRA A RETA FINAL DO GALO NO BRASILEIRÃO SÉRIE A No Leão, comandado por Jair Ventura, o treinador terá as voltas de Patric e Marquinhos, que estavam suspensos, além do próprio técnico, que também cumpriu punição pelo terceiro cartão amarelo. Já Maidana e Bruninho, que ainda pertecem ao Galo, não jogam por força de contrato. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
SPORT-PE X ATLÉTICO-MGData e horário: 21/02/2021, às 16hLocal: ilha do Retiro, em Recife (PE)Árbitro:Rodolpho Toski Marques(PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo Minas, Globo Nordeste e PremiereOnde seguir: Itatiaia FM, Super FM e Tempo Real LANCE.
SPORT-PE (Técnico: Jair Ventura)
Luan Polli; Patric, Adryelson, Rafael Thyere, Chico e Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto
Desfalques: Bruninho e Maidana (impedidos de jogar por terem contrato com o Galo) ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Nathan (Alan Franco) e Hyoran; Savarino, Marrony(Diego Tardelli) e Eduardo Sasha(Keno). Desfalques: sem desfalques