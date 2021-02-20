Sport-PE x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Sport e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 21 de fevereiro, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para os dois times. O time pernambucano, com 42 pontos, na 14ª posição, pode se garantir na Série A de 2021 se derrotar o time mineiro, pois não seria alcançado pelo 17º, atualmente o Vasco, na última rodada. Já o Galo também precisa muito do resultado para confirmar sua ida à fase de grupos da Libertadores, evitando os mata-matas das duas primeiras fases, o que prejudicaria seu calendário e planejamento. A equipe mineira está na quarta posição, com 62 pontos. A novidade na equipe alvinegra é a volta de Keno entre os relacionados depois de ficar de fora do time desde o dia 26 de janeiro, quando lesionou os ligamentos do cotovelo. A sua entrada como titular é incerta, mas estará à disposição de Jorge Sampaoli.