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Sport fará planejamento de 'curto, médio e longo prazo' sobre situação financeira

Palavras foram ditas pelo novo vice-presidente do clube, Yuri Romão, após a confirmação da vitória do novo mandatário, Leonardo Lopes...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 16:49
Crédito: Presidente (esq. e vice do Sport comemoram resultado da eleição (Anderson Stevens/Sport Club do Recife)
Na última quinta-feira (15), ao menos no caráter de organização administrativa, o Sport findou com a dúvida sobre quem está no comando do clube com a eleição de seu novo presidente, Leonardo Lopes, que terá como vice-presidente Yuri Romão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de confirmada a vitória no pleito, Yuri falou abertamente sobre qual é o planejamento das primeiras ações a serem tomadas onde a situação financeira será analisada minuciosamente.
Além disso, o dirigente antecipou que essa análise terá uma integração de vários departamentos e que será estruturada em um planejamento "de curto, médio e longo prazo" onde, em cada momento, um conjunto de medidas serão tomadas:
- A tarefa de organizar o departamento financeiro hoje está comigo e com algumas outras pessoas. A partir da próxima segunda-feira (19) a gente vai começar a fazer um diagnóstico de como está o clube. O que temos a receber, a pagar. O jurídico também vai ser bem envolvido, porque tem muita coisa para ver na parte de impostos, a parte fiscal. Vamos analisar e colocar em prática um plano de ação de curto médio e longo prazo. Pra cada estágio desse, vamos ter um plano de ação.
Segundo informação publicada pelo 'Jornal do Commercio', a reunião de todos os débitos existentes atualmente sob responsabilidade do Sport em caráter diverso ultrapassa a casa dos R$ 200 milhões.

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