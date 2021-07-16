Sport fará planejamento de 'curto, médio e longo prazo' sobre situação financeira

Crédito: Presidente (esq. e vice do Sport comemoram resultado da eleição (Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

Na última quinta-feira (15), ao menos no caráter de organização administrativa, o Sport findou com a dúvida sobre quem está no comando do clube com a eleição de seu novo presidente, Leonardo Lopes, que terá como vice-presidente Yuri Romão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de confirmada a vitória no pleito, Yuri falou abertamente sobre qual é o planejamento das primeiras ações a serem tomadas onde a situação financeira será analisada minuciosamente.

Além disso, o dirigente antecipou que essa análise terá uma integração de vários departamentos e que será estruturada em um planejamento "de curto, médio e longo prazo" onde, em cada momento, um conjunto de medidas serão tomadas:

- A tarefa de organizar o departamento financeiro hoje está comigo e com algumas outras pessoas. A partir da próxima segunda-feira (19) a gente vai começar a fazer um diagnóstico de como está o clube. O que temos a receber, a pagar. O jurídico também vai ser bem envolvido, porque tem muita coisa para ver na parte de impostos, a parte fiscal. Vamos analisar e colocar em prática um plano de ação de curto médio e longo prazo. Pra cada estágio desse, vamos ter um plano de ação.