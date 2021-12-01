Sport está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro

Na noite da última terça-feira, o rebaixamento do Sport para a Série B, que havia ganhado forma ao longo da competição, finalmente foi sacramentado com a vitória do Juventude em cima do Bragantino.

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Com 33 pontos, o Leão aparece 9 pontos atrás do Athletico, primeiro time fora do Z-4. O problema é que, mesmo com três vitórias consecutivas, o time pernambucano não ultrapassa o Furacão no número de vitórias (8 a 12).

Agora, com a queda consumada, a diretoria terá um bom tempo de avaliar o elenco e costurar com o técnico Gustavo Florentín novos reforços para 2022.

Nas últimas rodadas do Brasileiro, o Sport mede forças contra o Flamengo, Chapecoense e Athletico.

Campanha

Até o momento, o Leão disputou 35 partidas, com 8 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. O ataque marcou 21 gols e a defesa levou 35 gols.