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futebol

Sport emplaca três vitórias seguidas e renasce na briga contra o rebaixamento

Leão deixou a penúltima colocação e agora sonha com a saída do temido Z-4...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 23:01

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:01

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
De maneira surpreendente, o Sport deixou a crise de lado e começou a emplacar bons resultados na disputa do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a melhora dentro das quatro linhas, o Leão também mudou o seu panorama na competição, já que a equipe pode sair da zona de rebaixamento.
No momento, o Leão aparece com 26 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.
Calendário
Agora, na próxima rodada, o Sport mede forças contra o Cuiabá, fora de casa. A quarta vitória consecutiva pode trazer o alívio ao time da Ilha do Retiro.
Veja os números do Sport durante a invencibilidade:
3 jogos
3 vitórias
6 gols marcados
2 gols sofridos

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