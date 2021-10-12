Sport emplaca três vitórias seguidas e renasce na briga contra o rebaixamento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

De maneira surpreendente, o Sport deixou a crise de lado e começou a emplacar bons resultados na disputa do Campeonato Brasileiro.

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Com a melhora dentro das quatro linhas, o Leão também mudou o seu panorama na competição, já que a equipe pode sair da zona de rebaixamento.

No momento, o Leão aparece com 26 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.

Calendário

Agora, na próxima rodada, o Sport mede forças contra o Cuiabá, fora de casa. A quarta vitória consecutiva pode trazer o alívio ao time da Ilha do Retiro.

Veja os números do Sport durante a invencibilidade:

3 jogos

3 vitórias

6 gols marcados