Sport e Confiança empatam e avançam na Copa do Nordeste

Crédito: Reprodução/Live

Na Arena Cajueiro, Sport e Confiança protagonizaram um duelo pacato e sem muita emoção. No fim, o empate por 1 a 1 colocou as duas equipes no mata-mata da Copa do Nordeste.O jogo

Na etapa inicial os dois times se estudaram muito. Receosos em arriscar, os goleiros não tiveram trabalho. A única oportunidade clara veio com Moritz, que obrigou o arqueiro do Leão a salvar.

Na etapa final a história foi a mesma. Sem espaço para criar, o jogo ficou truncado. O respiro veio aos 28 minutos, quando Marquinhos abriu o marcador a favor do Sport.

Nos minutos finais, quando a vitória do Leão parecia garantida, Nirley desviou a cobrança de escanteio e mandou para dentro do gol.

Classificação