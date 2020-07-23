Sport e Confiança empatam e avançam na Copa do Nordeste

Na Arena Cajueiro, Sport e Confiança protagonizaram um duelo pacato e sem muita emoção. No fim, o empate por 1 a 1 colocou as duas equipes no mata-mata da Copa do Nordeste.O jogo
Na etapa inicial os dois times se estudaram muito. Receosos em arriscar, os goleiros não tiveram trabalho. A única oportunidade clara veio com Moritz, que obrigou o arqueiro do Leão a salvar.
Na etapa final a história foi a mesma. Sem espaço para criar, o jogo ficou truncado. O respiro veio aos 28 minutos, quando Marquinhos abriu o marcador a favor do Sport.
Nos minutos finais, quando a vitória do Leão parecia garantida, Nirley desviou a cobrança de escanteio e mandou para dentro do gol.
Classificação
Com o resultado, o Sport encerrou na quarta colocação da chave A e o Confiança ficou na ponta do grupo B.