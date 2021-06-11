Spinazzola exalta elenco da Itália e comemora estreia com vitória na Eurocopa: 'Noite emocionante'

Crédito: Divulgação/ Twitter da UEFA

Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela primeira rodada da Eurocopa 2020. A noite foi especial não só para para Seleção Italiana, como também para Leonardo Spinazzola. O lateral-esquerdo foi eleito a "Estrela do jogo" eleito pela UEFA .

Ao fim da partida, o jogador não escondeu a felicidade por ver os fãs de volta ao estádio e também admitiu que teve calafrios. Além disso, o lateral exaltou o elenco e comemorou a vitória da Seleção Italiana.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Foi uma noite emocionante, começando do ônibus e vendo todos os fãs. Tivemos calafrios, sentimos falta deles. Foi uma partida perfeita, sem gols sofridos e oferecendo um bom futebol. Temos meio-campo e ataque, um mix de qualidade incrível, que tem técnica, que tem força, que tem tudo. Nós temos muita variedade.

Segundo o site Footstas, o lateral teve 85% de aproveitamento nos passes tentados, duas finalizações (mesmo número de Insigne e Immobile) e liderou a Seleção em interceptações, com duas.

> Veja a tabela da Eurocopa

Spinazzola ainda esteve envolvido no lance polêmico do jogo. Depois de boa jogada individual, o lateral conseguiu o cruzamento, mas a bola tocou no braço de Celik, que estava aberto. Os jogadores italianos reclamaram, mas a arbitragem não marcou a penalidade.