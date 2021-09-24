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Spezia x Milan: onde assistir, horário e escalações do confronto do Campeonato Italiano

Na briga pela liderança do Campeonato Italiano, Milan enfrenta o time do Spezia fora de casa neste sábado...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 18:33
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, o Spezia recebe o Milan no Orogel Stadium-Dino Manuzzi, em Cesena, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A equipe rossonera busca a vitória fora de casa para assumir a liderança da competição em partida que ocorre às 10h (de Brasília).
Veja a tabela do ItalianoO Spezia busca uma vitória neste sábado contra o Milan para fugir da zona de rebaixamento. Com quatro pontos somados em cinco rodadas do Campeonato Italiano, a equipe ocupa a 17ª colocação, e está apenas um ponto a frente da degola.
Terceiro colocado do Campeonato Italiano, o Milan tem 13 pontos somados nas cinco rodadas da competição. Com uma vitória, a equipe rossonera precisa contar com derrotas de Inter de Milão e Napoli para assumir a liderança do torneio.
- Tivemos apenas duas lesões musculares desde o início da temporada. Kessié, voltando das Olimpíadas, e Krunić, enquanto servia a sua seleção. Os demais foram casos de acúmulo de fadiga pela sequência de jogos ou traumas - disse Pioli, treinador do Milan.FICHA TÉCNICASPEZIA x MILAN - Campeonato Italiano
Data e horário: 25/09/2021, às 10h (de Brasília)Local: Orogel Stadium-Dino Manuzzi, em Cesena (ITA)Árbitro: Gianluca ManganielloAssistentes: Davide Imperiale e Valerio VecchiOnde assistir: ESPN
SPEZIA (Treinador: Thiago Motta)Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov e Bastoni; Ferrer, Sala, Salcedo, Maggiore e Gyasi; Antiste.
Desfalques: Léo Sena, Colley, Agudelo, Reca, Erlic e Kovalenko.
MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli e Hernández; Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Rebic.
Desfalques: Plizzari, Krunic e Bakayoko (lesionados); Calabria, Ibrahimovic e Kjaer (dúvidas).

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