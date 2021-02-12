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futebol

Spezia x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Na busca pela liderança isolada, Milan visita o Spezia neste sábado pela 22ª rodada do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 16:44

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:44

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, o Spezia recebe, no Stadio Alberto Picco, o Milan. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, terá início às 16:45h (de Brasília), e vale, para o time da casa, a chance de aumentar a distância para a zona de rebaixamento, enquanto o Milan quer segurar a liderança.
Veja a tabela do ItalianoO Spezia, promovido ao Campeonato Italiano nesta temporada, busca manter-se na liga, mas ainda enfrenta muitas dificuldades para tal. A equipe ocupa a décima-sexta colocação da liga, com 21 pontos somados em 21 partidas, e quer aumentar a distância para a zona de rebaixamento.
Contra o Milan, o Spezia terá aquele que é considerado, talvez, o adversário mais complicado de toda a liga. Ainda que esteja em sua casa, qualquer ponto somado já será somado para o Spezia, que tentará aproveitar a defesa para anular o ataque adversário.
O Milan, líder do Campeonato Italiano, quer aumentar a sua distância para a Inter, segunda colocada. No atual momento da competição, a diferença entre os dois rivais é de apenas dois pontos, e uma pequena combinação de resultados já altera a situação do torneio.
Para enfrentar o Spezia, o Milan não terá muitos desfalques, e pode contar com força máxima do ataque para segurar a ponta da tabela. Ainda assim, a equipe precisa pensar no confronto contra o Estrela Vermelha pela Liga Europa durante a próxima semana.FICHA TÉCNICASpezia x Milan
Data e horário: 13/02/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Stadio Alberto Picco, em La Spezia (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Luca Mondin e Valerio VecciOnde assistir: SporTV e Estádio TNT Sports
SPEZIA (Treinador: Vincenzo Italiano)Provedel; Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni; Ricci, Maggiore e Pobega; Gyasi, Verde e Galabinov.
Desfalques: Ferrer, Farias, Terzi, Nzola e Piccoli (lesionados).
MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Çalhanoglu, Saelemaekers e Rebic; Ibrahimovic.
Desfalques: Tonali e Brahim Díaz (lesionados)

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