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Spezia x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Velha Senhora vai em busca da primeira vitória na atual edição da competição nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 15:28

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 15:28

Crédito: Isabella BONOTTO/AFP
Nove vezes campeã do Campeonato Italiano nos últimos 10 anos, a Juventus faz péssimo início de competição na atual temporada. Com apenas dois pontos em quatro rodadas, a equipe de Massimiliano Allegri busca a primeira vitória no torneio diante do Spezia, nesta quarta-feira, fora de casa, às 13h30.
+ Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contratoAté aqui, a Juventus soma empates contra Udinese e Milan, além de derrotas diante de Napoli e Empoli. Na Champions League, a equipe estreou com vitória fora de casa, contra o Malmo, por 3 a 0. Para o duelo, o técnico Massimiliano Allegri não conta com os brasileiros Arhtur e Kaio Jorge, que se recuperam de lesão. Em coletiva nesta terça-feira, o comandante projetou o duelo.
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- Morata recuperou e está bem. A única baixa é Chiellini que estava meio febril ontem, hoje ele se recuperou um pouco, mas eu prefiro deixá-lo em casa. Do ponto de vista tático, nada muda amanhã. Chiesa vai começar o titular junto com de Ligt, vamos ver se troco outros. A recuperação de Arthur e Kaio Jorge está progredindo bem - disse Allegri.
FICHA TÉCNICASpezia x JuventusCampeonato Italiano - 5ª rodada
Data e horário: 22/09/2021Local: Estádio Alberto Picco - La SpeziaÁrbitro: Gianluca Aureliano (ITA)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS TIMESSPEZIA (Thiago Motta)Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou; Ferrer, Sala, Maggiore, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi
JUVENTUS (Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata

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