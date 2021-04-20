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futebol

Spezia x Inter de Milão: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipe azul e preta tem nove pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano a sete jogos do fim e quer colocar a mão na taça. Jogo contra Spezia será fora de casa...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:28
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Perto de conquistar o título nacional depois de 11 temporadas, a Inter de Milão tem mais um compromisso na reta final do Campeonato Italiano. O time de Antonio Conte encara o Spezia nesta quarta-feira, fora de casa. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Alberto Picco.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO Spezia briga na parte de baixo da tabela e quer ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe perdeu para o Bologna, fora de casa, por 4 a 1.
Líder do Italiano, a Inter de Milão empatou com o Napoli na última rodada. O resultado acabou com uma série de 11 vitórias consecutivas da equipe de Antonio Conte.
+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficarFICHA TÉCNICA
Spezia x Inter de MilãoCampeonato Italiano - 32ª rodada
Data e horário: 21/04/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Alberto Picco, em La Spezia (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Salvatore Longo e Matteo BottegoniOnde assistir: Estádio TNT Sports e Band Sports
PROVÁVEIS TIMES
SPEZIA (Técnico: Vincenzo Italiano)Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot e Marchizza; Estevez, Ricci e Maggiore; Gyasi, Nzola e Farias.
Desfalques: Federico Mattiello e Riccardo Saponara (lesionados).
INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conti)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Alexis Sánchez e Lukaku.
Desfalques: Kolarov (lesionado); Vidal (dúvida).

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