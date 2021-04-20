Spezia x Inter de Milão: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Perto de conquistar o título nacional depois de 11 temporadas, a Inter de Milão tem mais um compromisso na reta final do Campeonato Italiano. O time de Antonio Conte encara o Spezia nesta quarta-feira, fora de casa. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Alberto Picco.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO Spezia briga na parte de baixo da tabela e quer ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe perdeu para o Bologna, fora de casa, por 4 a 1.

Líder do Italiano, a Inter de Milão empatou com o Napoli na última rodada. O resultado acabou com uma série de 11 vitórias consecutivas da equipe de Antonio Conte.

+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficarFICHA TÉCNICA

Spezia x Inter de MilãoCampeonato Italiano - 32ª rodada

Data e horário: 21/04/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Alberto Picco, em La Spezia (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Salvatore Longo e Matteo BottegoniOnde assistir: Estádio TNT Sports e Band Sports

PROVÁVEIS TIMES

SPEZIA (Técnico: Vincenzo Italiano)Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot e Marchizza; Estevez, Ricci e Maggiore; Gyasi, Nzola e Farias.

Desfalques: Federico Mattiello e Riccardo Saponara (lesionados).

INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conti)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Alexis Sánchez e Lukaku.