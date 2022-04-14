Spezia x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Italiano, que está em sua reta final. Nesta sexta-feira, a Inter de Milão, vice-líder da competição, entra em campo contra o Spezia, fora de casa. A partida acontece no Estádio Alberto Picco, às 14h (de Brasília).SPEZIABrigando na parte de baixo da tabela, o Spezia tem chances remotas de ser rebaixado, mas quer afastar de vez o risco de queda. A equipe comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta está na 15ª colocação do torneio, com 33 pontos conquistados. Na última rodada, empatou em 0 a 0 com o Empoli.
INTER DE MILÃOVice-líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão busca o scudetto pelo segundo ano consecutivo. Com um jogo a menos que o líder Milan, a equipe de Simone Inzaghi tem 66 pontos e sabe que uma vitória é fundamental. Na última rodada, a Nerazzurri venceu o Hellas Verona por 2 a 0.
FICHA TÉCNICA
Spezia x Inter de MilãoLega Serie A - Campeonato Italiano33ª Rodada
Data e horário: 15/04/2022, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Alberto Picco, em La Spezia (ITA)Árbitro: Fabio MarescaAssistentes: Giovanni Baccini e Michele LombardiTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
SPEZIA (Técnico: Thiago Motta)Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou e Reca; Maggiore, Kiwior e Bastoni; Agudelo, Manaj e Gyasi.
Desfalques: Bourabia e Léo Sena (lesionados).
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; De Vrij, Skriniar e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Gosens; Lautaro Martínez e Dzeko.
Desfalques: Ninguém.