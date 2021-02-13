Spezia vence o Milan e movimenta briga pela liderança do Italiano

Neste sábado, o Spezia recebeu o líder do Campeonato Italiano, o Milan, em confronto válido pela 22ª rodada da competição. Surpresa, o time da casa eliminou as chances de ataque do Milan, e venceu por 2 a 0 com gols de Maggiore e Bastoni.
Veja a tabela do ItalianoMILAN FALHAFavorito para o confronto, era previsto que o Milan pressionasse o Spezia durante todo o jogo, mas a equipe falhou em criar chances de perigo. Durante os 45 minutos iniciais, foram apenas três finalizações para os visitantes, sendo todas para fora.
SPEZIA ATACACom as falhas do Milan, um Spezia bem postado no jogo decidiu não ficar apenas na defesa, e atacou o seu adversário. A eficiência do time da casa foi melhor que a do Milan, chegando mais vezes ao ataque também, somando sete finalizações.
SPEZIA MARCAMelhor na partida, o Spezia finalmente conseguiu a justiça no marcador do confronto. A jogada estava sendo bem elaborada, mas começou a ficar embolada ao chegar na área. Em toque do zagueiro Romagnoli, do Milan, a bola sobrou para Giulio Maggiore, que marcou para o Spezia.
AMPLIOUAtacando o seu adversário, o Spezia conseguiu uma falta próxima da área. O Milan, que esperava um cruzamento, viu Nahuel Estévez buscar uma jogada ensaiada com Simone Bastoni que, fora da áream finalizou para dentro das redes.
SEQUÊNCIAO Spezia entra em campo nesta sexta-feira, às 14:30h (de Brasília), para enfrentar a Fiorentina em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan, por sua vez, enfrenta o Estrela Vermelha, às 14:55h (de Brasília) desta quinta-feira, em partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League.