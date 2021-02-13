Spezia vence o Milan e movimenta briga pela liderança do Italiano

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Neste sábado, o Spezia recebeu o líder do Campeonato Italiano, o Milan, em confronto válido pela 22ª rodada da competição. Surpresa, o time da casa eliminou as chances de ataque do Milan, e venceu por 2 a 0 com gols de Maggiore e Bastoni.

Veja a tabela do ItalianoMILAN FALHAFavorito para o confronto, era previsto que o Milan pressionasse o Spezia durante todo o jogo, mas a equipe falhou em criar chances de perigo. Durante os 45 minutos iniciais, foram apenas três finalizações para os visitantes, sendo todas para fora.

SPEZIA ATACA​Com as falhas do Milan, um Spezia bem postado no jogo decidiu não ficar apenas na defesa, e atacou o seu adversário. A eficiência do time da casa foi melhor que a do Milan, chegando mais vezes ao ataque também, somando sete finalizações.

SPEZIA MARCAMelhor na partida, o Spezia finalmente conseguiu a justiça no marcador do confronto. A jogada estava sendo bem elaborada, mas começou a ficar embolada ao chegar na área. Em toque do zagueiro Romagnoli, do Milan, a bola sobrou para Giulio Maggiore, que marcou para o Spezia.

AMPLIOUAtacando o seu adversário, o Spezia conseguiu uma falta próxima da área. O Milan, que esperava um cruzamento, viu Nahuel Estévez buscar uma jogada ensaiada com Simone Bastoni que, fora da áream finalizou para dentro das redes.