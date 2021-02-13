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futebol

Spezia vence o Milan e movimenta briga pela liderança do Italiano

Equipe vencedora do confronto se afasta ainda mais da zona de rebaixamento, enquanto Milan teme pela liderança...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 18:39

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 18:39

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Neste sábado, o Spezia recebeu o líder do Campeonato Italiano, o Milan, em confronto válido pela 22ª rodada da competição. Surpresa, o time da casa eliminou as chances de ataque do Milan, e venceu por 2 a 0 com gols de Maggiore e Bastoni.
Veja a tabela do ItalianoMILAN FALHAFavorito para o confronto, era previsto que o Milan pressionasse o Spezia durante todo o jogo, mas a equipe falhou em criar chances de perigo. Durante os 45 minutos iniciais, foram apenas três finalizações para os visitantes, sendo todas para fora.
SPEZIA ATACA​Com as falhas do Milan, um Spezia bem postado no jogo decidiu não ficar apenas na defesa, e atacou o seu adversário. A eficiência do time da casa foi melhor que a do Milan, chegando mais vezes ao ataque também, somando sete finalizações.
SPEZIA MARCAMelhor na partida, o Spezia finalmente conseguiu a justiça no marcador do confronto. A jogada estava sendo bem elaborada, mas começou a ficar embolada ao chegar na área. Em toque do zagueiro Romagnoli, do Milan, a bola sobrou para Giulio Maggiore, que marcou para o Spezia.
AMPLIOUAtacando o seu adversário, o Spezia conseguiu uma falta próxima da área. O Milan, que esperava um cruzamento, viu Nahuel Estévez buscar uma jogada ensaiada com Simone Bastoni que, fora da áream finalizou para dentro das redes.
SEQUÊNCIA​O Spezia entra em campo nesta sexta-feira, às 14:30h (de Brasília), para enfrentar a Fiorentina em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan, por sua vez, enfrenta o Estrela Vermelha, às 14:55h (de Brasília) desta quinta-feira, em partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League.

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