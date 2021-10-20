Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sparta Praga x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League
futebol

Sparta Praga x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Lyon tem 100% de aproveitamento na Liga Europa após as duas primeiras rodadas e enfrenta o vice-líder. Sparta Praga assume a liderança em caso de vitória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 13:31

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:31

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Com 100% de aproveitamento na Europa League, o Lyon viaja para encarar o Sparta Praga nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), e busca a vitória para seguir na liderança do Grupo A. Por outro lado, os mandantes querem os três pontos e a primeira colocação na chave.Sequência pesada
- Temos um grupo com 21 jogadores e todos estão prontos para jogar. Jogamos na quinta-feira, depois no domingo. Não é bom, mas temos que lidar com isso. Faremos de tudo para vencer, como fizemos nos dois jogos anteriores, mas o Sparta Praga venceu o Rangers e não será fácil - analisou Peter Bosz, técnico do Lyon.
> Veja a tabela da Europa League
Duelo chave
Ambas as equipes iniciaram a competição com campanhas positivas e podem se aproximar da classificação à fase seguinte. No entanto, os dois clubes planejam escapar da 2ª colocação e, consequentemente, de confrontos contra equipes que chegarem da Champions League.
FICHA TÉCNICA:Sparta Praga x Lyon
Data e horário: 21/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Generali Arena, em Praga (RTC)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SPARTA PRAGA (Técnico: Pavel Vrba)Nita; Wiesner, Panak, Stetina e Hancko; Sacek, Pavelka e Soucek; Moberg Karlsson, Hlozek e Pesek
Desfalques: Lukas Julis, Ladislav Krejci e Casper Hojer (machucados). Casemiro (suspenso)
LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Dubois, Boateng, Diomande e Emerson; Caqueret e Bruno Guimarães; Shaqiri, Aouar e Paquetá; Toko Ekambi
Desfalques: Moussa Dembélé, Islam Slimani, Lenny Pintor e Jeff Reine-Adelaide (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados