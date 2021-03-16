Spadacio comemora primeiro gol como profissional e crê em recuperação do Ajman Club

Crédito: Spadacio ficou feliz por marcar seu primeiro gol como profissional na carreira (Divulgação / Ajman Club

O primeiro gol a gente nunca esquece. Se for um golaço então. Foi essa experiência que o meia Leandro Spadacio viveu na última segunda-feira, quando marcou um golaço pelo Ajman Club, o primeiro dele como jogador profissional. Criado nas divisões de base do Fluminense, o jogador de 21 anos saiu do Brasil em 2019, rumo ao Shabab Al Ahli, onde atuou na equipe sub-21 até janeiro, antes de rumar para sua primeira experiência em uma equipe profissional.

- Fiquei muito feliz com este meu primeiro gol como profissional. Estava trabalhando muito forte para que isso pudesse acontecer e agora vou continuar trabalhando muito forte para seguir ajudando minha equipe não só com mais gols, mas também a buscar as vitórias - disse o brasileiro.

Fazer gols bonitos não é algo inédito para Spadacio. Em 2019, pelo Shabab Al Ahli, ele chegou a marcar um hat-trick com direito a gol do meio de campo, ainda no sub-21. O Ajman não vive boa fase no UAE League e está na 12ª colocação. O meio-campista chegou ao clube recentemente, junto com outro brasileiro, Luiz Antonio (ex-Flamengo e Chapecoense), e ambos estão se adaptando para ajudar na recuperação do time. Na última partida, a equipe chegou a fazer 2 a 0, mas acabou sofrendo a virada para o Al Wasl por 4 a 2. Para o brasileiro, sua equipe vem fazendo bons jogos, mas sofrendo com a falta de sorte.