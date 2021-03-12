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futebol

Souza decide clássico mais uma vez e mantém Besiktas na liderança da Liga Turca

Jogador brasileiro com passagens por Vasco, Grêmio e São Paulo decidiu clássico para a sua equipe na Turquia...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:07
Crédito: Divulgação / Besiktas
Com gol aos 84 minutos de jogo, quando a partida estava empatada em 2 a 2, Souza deu a vitória por 3 a 2 ao Besiktas diante do Istanbul Basaksehir. Foi a segunda rede balançada pelo volante na competição - a outra tinha sido também em clássico, diante do Galatasaray, em vitória por 2 a 0.
Veja a tabela do Inglês- Esses jogos são muito grandes. A torcida se mobiliza durante vários dias, mandam mensagem, no clube a gente fala muito da partida e a imprensa fala o tempo todo. Fazer gols assim marcam a carreira do jogador e fico muito feliz por este momento. Nossa equipe vive uma grande fase e foi extremamente importante somar esses três pontos - afirmou Souza.
Foi a sexta vitória seguida do Besiktas. Com o resultado desta sexta-feira (12), a equipe se mantém na liderança, agora com cinco pontos a mais do que Galatasaray e o Fenerbahçe.
- Todos os jogos são decisivos e agora, nesta reta final das competições, ainda mais. São grandes adversários, mas nossa equipe está muito confiante de que podemos buscar títulos. Vamos seguir trabalhando firmes para que os objetivos sejam conquistados - finalizou o camisa 5.
Souza chegou a 25 partidas pelo Besiktas, sendo 21 como titular. Volante anotou dois gols e deu três assistências. A equipe do brasileiro volta a campo na próxima terça-feira, novamente diante do Istanbul Basaksehir, desta vez pela Copa da Turquia. No próximo domingo (21), pela Liga Turca, clássico diante do Fenerbahçe.

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