Souza decide clássico mais uma vez e mantém Besiktas na liderança da Liga Turca

Crédito: Divulgação / Besiktas

Com gol aos 84 minutos de jogo, quando a partida estava empatada em 2 a 2, Souza deu a vitória por 3 a 2 ao Besiktas diante do Istanbul Basaksehir. Foi a segunda rede balançada pelo volante na competição - a outra tinha sido também em clássico, diante do Galatasaray, em vitória por 2 a 0.

Veja a tabela do Inglês- Esses jogos são muito grandes. A torcida se mobiliza durante vários dias, mandam mensagem, no clube a gente fala muito da partida e a imprensa fala o tempo todo. Fazer gols assim marcam a carreira do jogador e fico muito feliz por este momento. Nossa equipe vive uma grande fase e foi extremamente importante somar esses três pontos - afirmou Souza.

Foi a sexta vitória seguida do Besiktas. Com o resultado desta sexta-feira (12), a equipe se mantém na liderança, agora com cinco pontos a mais do que Galatasaray e o Fenerbahçe.

- Todos os jogos são decisivos e agora, nesta reta final das competições, ainda mais. São grandes adversários, mas nossa equipe está muito confiante de que podemos buscar títulos. Vamos seguir trabalhando firmes para que os objetivos sejam conquistados - finalizou o camisa 5.