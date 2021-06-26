Southgate terá contrato renovado na seleção inglesa mesmo em caso de eliminação na terça, diz jornal

Criticado por torcedores e imprensa pelas atuações da seleção inglesa na Eurocopa, o técnico Gareth Southgate não corre perigo no cargo. Inclusive, de acordo com o jornal 'Daily Mirror', o treinador terá o contrato renovado mesmo em caso de eliminação diante da Alemanha, na próxima terça-feira.Apesar da classificação em primeiro lugar do Grupo D do torneio, com sete pontos e nenhum gol sofrido, a Inglaterra não apresentou bom futebol. Na primeira fase da competição, somou duas vitórias magras por 1 a 0 contra Croácia e República Tcheca, além de um empate em 0 a 0 contra a Escócia, sendo todos disputados no Wembley, com presença da torcida à favor.