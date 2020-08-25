Southgate convoca jovens ingleses para disputa da Liga das Nações

A seleção inglesa foi convocada pelo técnico Gareth Southgate para a disputa de duas partidas pela Liga das Nações contra Islândia e Dinamarca nos dias cinco e oito de setembro, respectivamente. O comandante trouxe novidades, como as primeiras chamadas de Phil Foden, Mason Greenwood e Kevin Phillips para defender o time nacional.O inglês também surpreendeu com a convocação do zagueiro Harry Maguire, do Manchester United. Não pela qualidade do atleta, mas pelo fato do defensor estar envolvido em acusações de agressão e suborno na Grécia, local em que passava as férias. Apesar da convocação, Southgate disse que pode rever a presença do jogador no elenco desde que receba novas informações sobre o caso.
O atacante Danny Ings, um dos artilheiros do último Campeonato Inglês, também foi chamado após quase cinco anos, enquanto Jack Grealish foi a grande surpresa de fora. Lesionados, o lateral esquerdo Ben Chilwell e os meio-campistas Jordan Henderson e James Maddison também não puderam ser chamados.
Veja a lista completa:
Goleiros: Dean Henderson, Nick Pope e Jordan PickfordDefensores: Alexander-Arnold, Dier, Gomez, Keane, Maguire, Mings, Trippier e WalkerMeias: Rice, Phillips, Winks, Ward-Prowse, Foden e MountAtacantes: Kane, Rashford, Greenwood, Ings, Sancho, Sterling e Abraham