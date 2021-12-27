Southampton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Tottenham visita o Southampton nesta quarta-feira, às 12h (horário de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. Os Spurs chegam embalados após a boa vitória sobre o Crystal Palace e buscam se aproximar do Arsenal na tabela do Campeonato Inglês em busca de uma vaga na Champions League.PODE POUPAR- Não é fácil para a gente, não é simples jogar após 48 horas. Quando você tem esse tipo de situação, se você tiver um elenco forte é fácil, pois é possível fazer rotações, dar um descanso e colocar uma equipe mais fresca. Eu quero entender a real condição física do meu elenco - disse Antonio Conte, técnico do Tottenham.