Southampton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Tottenham visita o Southampton nesta quarta-feira, às 12h (horário de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. Os Spurs chegam embalados após a boa vitória sobre o Crystal Palace e buscam se aproximar do Arsenal na tabela do Campeonato Inglês em busca de uma vaga na Champions League.PODE POUPAR- Não é fácil para a gente, não é simples jogar após 48 horas. Quando você tem esse tipo de situação, se você tiver um elenco forte é fácil, pois é possível fazer rotações, dar um descanso e colocar uma equipe mais fresca. Eu quero entender a real condição física do meu elenco - disse Antonio Conte, técnico do Tottenham.
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DE OLHO NO G-4O Tottenham ocupa a 5ª colocação, mas está a seis pontos de distância do Arsenal, atual 4º colocado na Premier League. No entanto, os Spurs tem três jogos a menos e buscam cortar a diferença para três pontos nesta quarta-feira aproveitando que o duelo entre os Gunners e o Wolverhampton foi adiado.
FICHA TÉCNICA:Southampton x Tottenham
Data e horário: 28/12/2021, às 12h (de Brasília)Local: St Mary's Stadium, em Southampton (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Caballero; Valery, Bednarek, Salisu e Perraud; S. Armstrong, Diallo, Ward-Prowse e Djenepo; Adams e A. Armstrong
Desfalques: Alex McCarthy (machucado)
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Tanganga, Dier e Rodon; Doherty, Ndombele, Hojbjerg e Davies; Alli e Bergwijn; Kane
Desfalques: Cristian Romero e Ryan Sessegnon (machucados)