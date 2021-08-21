Southampton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Crédito: Bruno Fernandes e Pogba brilharam na partida contra o Leeds na última semana (ADRIAN DENNIS/AFP

Após goleada sobre o Leeds na primeira rodada da Premier League, o Manchester United visita o Southampton neste domingo, às 10h (horário de Brasília). No St. Mary Stadium, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer quer manter o bom retrospecto contra os adversários. Nos últimos 10 confrontos entre as equipes no Campeonato Inglês foram cinco vitórias dos Red Devils e cinco empates.Na última semana, o torcedor do Manchester United se empolgou com a vitória por 5 a 1. Além do resultado também chamou atenção a atuação de Pogba, que brilhou com assistências e comando das ações. Grande contratação da janela de transferências dos Red Devils, Jadon Sancho deve fazer a estreia como titular. O zagueiro Varane ainda não deve atuar nesta segunda rodada.

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Eric Bailly voltou a treinar com a equipe nesta semana após defender a Costa do Marfim nas Olimpíadas de Tóquio. Recuperado da covid-19, Lingard está à disposição de Solskjaer novamente, assim como Dean Henderson, que deve voltar a ser opção no banco de reservas. Lesionados, Marcus Rashford e Alex Telles seguem fora de combate.

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“Sobre o time, Cavani e Varane se juntaram ao elenco e estamos ganhando cada vez mais forma. Vamos ver no domingo. Eles trabalharam bem. Nós mesmos tivemos uma semana muito boa nos treinos. Com relação ao Dean, ele ficava cansado depois dos treinos. Ele sentiu isso. Agora ele se sente muito melhor. Ele passou em todos os testes que fizemos com ele", disse Solskjaer em coletiva.

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FICHA TÉCNICASouthampton x Manchester UnitedPremier League - 2ª rodada

Data e horário: 22/08/2021, às 10h (de Brasília)Local: St. Mary Stadium (ING)Árbitro: Craig Pawson (ING)Transmissão: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMESSOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Armstrong, Adams.