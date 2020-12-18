Southampton x Manchester City: saiba tudo sobre o jogo deste sábado

O Manchester City terá um adversário difícil neste sábado. Pela 14ª rodada, os Citizens visitam o Southampton, que é o terceiro colocado da Premier League. A equipe de Guardiola precisa vencer para se aproximar das primeiras posições da tabela.
Antes da partida, Pep Guardiola falou sobre o que espera do confronto de amanhã.
- Vai ser bom. O importante não é estar com moral ontem ou anteontem, é hoje e amanhã. Estamos bem, amanhã estaremos prontos para lutar e tentar jogar bem para chegar ao resultado. Eles têm um técnico excepcional. Eu o conheço um pouco da época na Alemanha. Ele esteve em muitos clubes, no Leipzig ele jogou em um estilo específico. Tem experiência na defesa e um dos melhores meio-campistas da Premier League, o Romeu. Eles têm James Ward-Prowse, jogador incrível na bola parada. Portanto, não há surpresa em seu sucesso. O Southampton por muitos anos tem trabalhado bem - então, nenhuma surpresa. Mas é um desafio e veremos o que acontece - disse o treinador.
Na terceira colocação da Premier League, o Southampton não perde há três jogos e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória.
FICHA TÉCNICA
Crystal Palace x LiverpoolData e horário: 19/12/2020, às 12h (de Brasília)Local: St Mary's Stadium (Southampton, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Southampton (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Romeu, Armstrong; Adams, Ings
Desfalques: Nenhum.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Fernandinho, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero
Desfalques: Eric García e Zinchenko (lesionados).