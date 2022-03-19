Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Southampton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra
Equipe de Pep Guardiola é favorita para vencer e avançar às semifinais do torneio...
LanceNet

Publicado em 19 de Março de 2022 às 10:13

O Manchester City viaja para enfrentar o Southampton neste domingo, às 12h (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra. A equipe de Pep Guardiola, líder da Premier League e classificada para as quartas de final da Champions League, é favorita para vencer e avançar às semifinais da FA Cup.SERÁ DIFÍCIL?- Eu sei o quão difícil será enfrentar o Southamtpon fora de casa. Temos que nos preparar, viajar bem, competir e avançar. Como eu disse antes, todo jogo agora é uma final: na Premier League, na Champions League e no domingo - disse Pep Guardiola, comandante do Manchester City.
NÃO VENCEU NA TEMPORADANos dois jogos entre Southampton e Manchester City pela Premier League, a equipe de Pep Guardiola não conseguiu nenhum triunfo. No primeiro turno, os clubes empataram por 0 a 0, enquanto no returno o placar terminou empatado por 1 a 1.
FICHA TÉCNICA:Southamtpon x Manchester City
Data e horário: 20/3/2022, às 12h (de Brasília)Local: St Mary's Stadium, em Southampton (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Caballero; Walker-Peters, Stephens, Salisu e Perraud; S Armstrong, Ward-Prowse, Diallo e Djenepo; Adams e Broja
Desfalques: Alex McCarthy e Lyanco (machucados)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Stones, Ake e Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho e Gundogan; Sterling, Jesus e Mahrez
Desfalques: Rúben Dias (machucado)
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados