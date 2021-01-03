Southampton x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações

O Liverpool viaja para encarar o Southampton nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), visando ampliar a diferença para os seus rivais na briga pelo título da Premier League. A equipe de Jurgen Klopp vive um momento ruim após dois tropeços contra o West Bromwich e o Newcastle e enfrenta um adversário complicado, mas que também vive má fase.Objetivo
- Os últimos jogos foram frustrantes por diferentes razões, mas estamos entrando em 2021 no topo da Premier League. Espero que a gente consiga vitórias seguidas para que possamos nos consolidar em 1º lugar. Mas não será fácil e essa temporada já mostrou isso para todos os times. Precisamos estar no nosso melhor para vencer jogos - avaliou Robertson, lateral esquerdo do Liverpool.
Momento
Assim como o Liverpool, o Southampton também vem de dois empates e tem sentido muito a falta de Danny Ings no comando de ataque, mas o artilheiro volta para este duelo. Já os Reds conseguem recuperar seus atletas e Thiago, Milner e Shaqiri estarão disponíveis para Klopp. Enquanto a equipe de Anfield quer abrir vantagem para o Manchester United, os mandantes querem voltar a brigar por vagas em competições europeias.
FICHA TÉCNICA:Southampton x Liverpool
Data e horário: 4/1/2021, às 17h (de Brasília)Local: St Mary's Stadium, em Southampton (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens e Bertrandt; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu e Walcott; Ings e Adams.
Desfalques: Vestergaard (machucado).
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Williams e Roberton; Thiago, Henderson e Wijnaldum; Mané, Firmino e Salah.
Desfalques: Jota, Van Dijk, Joe Gomez, Keita, Matip e Tsimikas (machucados).