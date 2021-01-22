futebol

Southampton x Arsenal: saiba onde assistir e prováveis escalações

Gunners vão em busca do 15º título de Copa da Inglaterra, mas terão duro adversário pela frente. Southampton quer mostrar bom momento também fora da Premier League...
LanceNet

22 jan 2021 às 15:44

22 jan 2021 às 15:44

Crédito: ADRIAN DENNIS / POOL / AFP
Maior campeão da Copa da Inglaterra, o Arsenal segue em busca do bicampeonato consecutivo e de seu 15º título na história da competição mais antiga do futebol. Neste sábado, os Gunners encaram o Southampton, fora de casa, às 9h15 (de Brasília), no St. Mary's Stadium.
A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, a as equipes se enfrentam nos pênaltis.
+ Veja a tabela da Premier LeagueVivendo um bom momento na temporada, o Arsenal venceu cinco dos últimos seis jogos. Após bater o Newcastle na prorrogação na fase anterior da Copa da Inglaterra, os Gunners têm pela frente mais um adversário da Premier League. Técnico do time londrino, Arteta falou sobre o momento da equipe.
- Queremos continuar a corrida, não fizemos nada, apenas vencemos alguns jogos. Ainda há muito a melhorar, certamente na tabela de classificação temos que olhar muito mais longe, temos que ser mais consistentes. A primeira metade da temporada já passou, então temos outra metade para jogar e espero que seja muito melhor.
O Southampton quer mostrar que o bom momento que vive na Premier League também pode ser estendido para a Copa da Inglaterra. O técnico dos Saints, Ralph Hasenhüttl, disse que a má fase que o Arsenal viveu já é passado e que será um jogo difícil.
- Eles mudaram muito, eu acho. Eles sabem que tiveram grandes problemas para ganhar jogos e não eram realmente compactos. Mas são uma equipe com muita qualidade, mudaram um pouco a forma e alguns outros comportamentos também e estão mais difíceis de vencer agora.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiaisFICHA TÉCNICA
Southampton x ArsenalCopa da Inglaterra - Quarta rodada - 16 avos de final
Data e horário: 23/01/2021, às 9h15 (de Brasília)​Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING)Árbitro: Peter BankesAssistentes: Neil Davies e James MainwaringOnde assistir: DAZN
PROVÁVEIS TIMES
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Walker-Peters, Bednarek, Stephens e Bertrand; Armstrong, Diallo, Ward-Prowse e Walcott; Danny Ings e Adams.
Desfalques: Vestergaard, Redmond, Oriol Romeu, Djenepo, Obafemi, Tella e Smallbone (lesionados).
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Elneny, Partey, Pépé, Willian e Gabriel Martinelli; Aubameyang.
Desfalques: Pablo Marí e Dani Ceballos (lesionados).

