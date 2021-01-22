Southampton x Arsenal: saiba onde assistir e prováveis escalações

Maior campeão da Copa da Inglaterra, o Arsenal segue em busca do bicampeonato consecutivo e de seu 15º título na história da competição mais antiga do futebol. Neste sábado, os Gunners encaram o Southampton, fora de casa, às 9h15 (de Brasília), no St. Mary's Stadium.
A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, a as equipes se enfrentam nos pênaltis.
Vivendo um bom momento na temporada, o Arsenal venceu cinco dos últimos seis jogos. Após bater o Newcastle na prorrogação na fase anterior da Copa da Inglaterra, os Gunners têm pela frente mais um adversário da Premier League. Técnico do time londrino, Arteta falou sobre o momento da equipe.
- Queremos continuar a corrida, não fizemos nada, apenas vencemos alguns jogos. Ainda há muito a melhorar, certamente na tabela de classificação temos que olhar muito mais longe, temos que ser mais consistentes. A primeira metade da temporada já passou, então temos outra metade para jogar e espero que seja muito melhor.
O Southampton quer mostrar que o bom momento que vive na Premier League também pode ser estendido para a Copa da Inglaterra. O técnico dos Saints, Ralph Hasenhüttl, disse que a má fase que o Arsenal viveu já é passado e que será um jogo difícil.
- Eles mudaram muito, eu acho. Eles sabem que tiveram grandes problemas para ganhar jogos e não eram realmente compactos. Mas são uma equipe com muita qualidade, mudaram um pouco a forma e alguns outros comportamentos também e estão mais difíceis de vencer agora.
FICHA TÉCNICA
Southampton x ArsenalCopa da Inglaterra - Quarta rodada - 16 avos de final
Data e horário: 23/01/2021, às 9h15 (de Brasília)Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING)Árbitro: Peter BankesAssistentes: Neil Davies e James MainwaringOnde assistir: DAZN
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Walker-Peters, Bednarek, Stephens e Bertrand; Armstrong, Diallo, Ward-Prowse e Walcott; Danny Ings e Adams.
Desfalques: Vestergaard, Redmond, Oriol Romeu, Djenepo, Obafemi, Tella e Smallbone (lesionados).
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Elneny, Partey, Pépé, Willian e Gabriel Martinelli; Aubameyang.
Desfalques: Pablo Marí e Dani Ceballos (lesionados).