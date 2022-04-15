Southampton x Arsenal: Saiba onde assistir e as escalações do jogo da Premier League

A Premier League terá bola rolando no fim de semana. Em um dos jogos da 33ª rodada, o Arsenal vai até a Costa Sul da Inglaterra para visitar o Southampton. Os Gunners estão na briga por uma vaga na próxima Champions League, enquanto o Southampton segue na zona neutra da tabela, tentando se distanciar do rebaixamento.SOUTHAMPTONOs Saints tiveram uma sequência ruim nos últimos quatro jogos, perdendo todos eles. A pior destas últimas derrotas foi a goleada sofrida contra o Chelsea, por 6 a 0. O Southampton está na 14ª posição, com 36 pontos somados, 12 a mais que o Burnley que é o primeiro na zona de rebaixamento. O técnico austríaco Ralf Hasenüttl deve levar o time titular a campo, incluindo os destaques Ward-Prowse e Che Adams.
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ARSENALOs Gunners buscam se recuperar após sofrer duas derrotas em sequência na Premier League, contra o Brighton e o Crystal Palace. A equipe de Mikel Arteta cresceu durante a temporada, após um início ruim na Premier League e está em 5° lugar na tabela, brigando por uma vaga na próxima Champions League, a três pontos do arquirrival Tottenham. O Arsenal deve chegar com o time titular, porém com desfalques importantes como Tomiyasu e Thomas Partey.FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 16 de abril, às 11h de BrasíliaLocal: St. Mary's Stadium, Southampton, InglaterraÁrbitro: Peter BankesOnde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralf Hasenüttl)Forster, Walker Peters, Salisu, Bednarek, Livramento, Elyounoussi, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Broja e Adams.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale, Cedric, White, Gabriel Magalhães, Nuno Tavares, Lokonga, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli e Lacazette.