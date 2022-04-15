Southampton x Arsenal: Saiba onde assistir e as escalações do jogo da Premier League

A Premier League terá bola rolando no fim de semana. Em um dos jogos da 33ª rodada, o Arsenal vai até a Costa Sul da Inglaterra para visitar o Southampton. Os Gunners estão na briga por uma vaga na próxima Champions League, enquanto o Southampton segue na zona neutra da tabela, tentando se distanciar do rebaixamento.SOUTHAMPTONOs Saints tiveram uma sequência ruim nos últimos quatro jogos, perdendo todos eles. A pior destas últimas derrotas foi a goleada sofrida contra o Chelsea, por 6 a 0. O Southampton está na 14ª posição, com 36 pontos somados, 12 a mais que o Burnley que é o primeiro na zona de rebaixamento. O técnico austríaco Ralf Hasenüttl deve levar o time titular a campo, incluindo os destaques Ward-Prowse e Che Adams.