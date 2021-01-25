Southampton x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Apenas três dias depois do confronto entre Arsenal e Southampton pela Copa da Inglaterra, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas dessa vez pela 20ª rodada da Premier League. Nesta terça-feira, os Gunners visitam os Saints, às 17h15 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
No confronto do final de semana, o Arsenal acabou sendo derrotado por 1 a 0. Antes da partida da Premier League, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, falou sobre enfrentar o mesmo adversário em dois jogos seguidos.- Acho que os dois times vão aprender. Não creio que nenhum treinador ou jogador goste de jogar duas vezes com o mesmo adversário, obviamente vamos tirar coisas do jogo de sábado que vamos analisar, já falamos sobre elas e vamos tentar melhorá-las no próximo jogo. O que realmente quero mudar é o resultado, porque quero ganhar o jogo. Foi um jogo muito intenso e esperávamos isso com certeza e vamos esperar na terça-feira porque não mudam muito. É uma equipe muito boa, tem um técnico muito bom e sabe exatamente o que está fazendo.
FICHA TÉCNICA
Southampton x ArsenalData e horário: 26/01/2021, às 17h15 (de Brasília).Local: St. Mary's Stadium (Southampton, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Southampton (Treinador: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Walcott, Diallo, Ward-Prowse, Armstrong; Ings, Adams.
Desfalques: Jannik Vestergaard, Michael Obafemi, Moussa Djenepo, Nathan Redmond, William Smallbone, Mohammed Salisu, Nathan Tella (lesionados); Ryan Bertrand (suspenso).
Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette
Desfalques: Pablo Marí (lesionado).