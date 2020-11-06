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Southampton vence o Newcastle e dorme na liderança do Inglês; Brighton e Burnley ficam no empate

Saints assumem liderança pela primeira vez na história da Era Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 18:53

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:53

Crédito: Armstrong comemora gol do Southampton (ADAM DAVY / POOL / AFP
O Campeonato Inglês tem novo líder. Pelo menos, até amanhã. Isso porque o Southampton venceu o Newcastle por 2 a 0, nesta sexta-feira, e pulou quatro posições na tabela. Dessa forma, os Saints assumem a liderança de forma provisória e dormem na ponta da tabela pela primeira vez na história da Era Premier League, que começou em 1993. Os gols da partida foram marcados por Che Adams e Armstrong, um em cada tempo. Com a vitória, o Southampton chegou aos mesmos 16 pontos do Liverpool, mas ultrapassou o atual campeão pelo saldo de gols. Já o Newcastle, que havia vencido o Everton na última rodada, fica na 11ª posição, com 11 pontos.
Mais cedo, na abertura da 8ª rodada da competição, Brighton e Burnley protagonizaram uma partida sem brilho e empataram em 0 a 0. Jogando em casa, o Brighton controlou as ações do jogo e construiu as únicas chances claras ainda no primeiro tempo, mas não soube aproveitá-las. O Burnley, por sua vez, finalizou somente uma vez ao gol durante toda a partida e segue sem vencer na atual edição da Premier League.
Com o resultado, ambas as equipes permanecem na parte de baixo da tabela. O Burnley, com apenas dois pontos, fica na 19ª posição, enquanto o Brighton, com seis pontos, está em 16º lugar e pode acabar a rodada na zona de rebaixamento.

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