Southampton vence o Brighton de virada com gol de Danny Ings no final

No encerramento da 11ª rodada do Campeonato Inglês, o Southampton foi até Brighton para visitar o time homônimo à cidade e voltou para casa com os três pontos na mala. Com gols de Jannik Vestergaard e Danny Ings, os Saints venceram por 2 a 1, de virada. Pascal Gross abriu o placar.
O primeiro tempo foi equilibrado, com cinco finalizações para cada e um gol para cada time. Os donos da casa abriram o placar com Pascal Gross, em cobrança de pênalti aos 25 minutos. Aos 44 minutos, Ward-Prowse bateu escanteio e o zagueiro Vestergaard subiu bonito para deixar tudo igual.
A etapa final continuou aberta, equilibrada e com chances para ambas as equipes. Porém apenas o time visitante balançou as redes. E coube ao artilheiro Danny Ings deixar sua marca mais uma vez. Em lance polêmico e com o auxílio do VAR, o juiz deu pênalti de March em Walker-Peters. Na cobrança, Ings bateu bem e deu números finais ao jogo.
Com o resultado, o Southampton chega aos 20 pontos e assume a quinta posição à frente dos rivais de Manchester. O Brighton segue com dez pontos, na 16ª posição. Na próxima rodada o Southampton recebe o Sheffield United, enquanto o Brighton visita o Leicester.