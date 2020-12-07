Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Southampton vence o Brighton de virada com gol de Danny Ings no final

Em jogo polêmico, visitantes vencem com gol de pênalti que foi marcado após auxílio do árbitro de vídeo. Time do sul da Inglaterra chega ao quinto lugar, com 20 pontos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:41

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:41

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP
No encerramento da 11ª rodada do Campeonato Inglês, o Southampton foi até Brighton para visitar o time homônimo à cidade e voltou para casa com os três pontos na mala. Com gols de Jannik Vestergaard e Danny Ings, os Saints venceram por 2 a 1, de virada. Pascal Gross abriu o placar.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO primeiro tempo foi equilibrado, com cinco finalizações para cada e um gol para cada time. Os donos da casa abriram o placar com Pascal Gross, em cobrança de pênalti aos 25 minutos. Aos 44 minutos, Ward-Prowse bateu escanteio e o zagueiro Vestergaard subiu bonito para deixar tudo igual.
A etapa final continuou aberta, equilibrada e com chances para ambas as equipes. Porém apenas o time visitante balançou as redes. E coube ao artilheiro Danny Ings deixar sua marca mais uma vez. Em lance polêmico e com o auxílio do VAR, o juiz deu pênalti de March em Walker-Peters. Na cobrança, Ings bateu bem e deu números finais ao jogo.
Com o resultado, o Southampton chega aos 20 pontos e assume a quinta posição à frente dos rivais de Manchester. O Brighton segue com dez pontos, na 16ª posição. Na próxima rodada o Southampton recebe o Sheffield United, enquanto o Brighton visita o Leicester.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados