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futebol

Southampton tenta contratação de Josh King, atacante do Bournemouth

Apesar de ter tido papel importante nas últimas temporadas, norueguês perdeu protagonismo e pode ser envolvido em troca com Shane long nesta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 08:48

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 08:48

Crédito: Josh King está na mira do Southampton para esta temporada (WILL OLIVER / AFP
O Southampton conversa com o Bournemouth pela contratação do atacante Josh King ainda nesta segunda-feira, segundo o “The Athletic”. Com a chegada de um novo companheiro para Danny Ings, a expectativa é de que Shane Long seja envolvido nesta operação, além do pagamento de um valor compensatório ao time da segunda divisão inglesa.Apesar das conversas estarem avançadas e do acordo próximo de ser finalizado por conta do fechamento da janela de transferências na Inglaterra às 14h (horário de Brasília) ainda há dúvidas no ar. King precisa decidir se a ida para os Saints é a melhor decisão neste momento e os termos pessoais do contrato ainda precisam de uma definição.
> Veja a tabela da Premier League
O centroavante do Bournemouth termina seu contrato ao final desta temporada e avalia se teria opções de mercado melhores caso esperasse mais alguns meses para se mudar. Na atual temporada da Championship, o norueguês de 29 anos tem tido um papel discreto na equipe, muitas vezes iniciando no banco, e não fez nenhum gol em 12 partidas disputadas.

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