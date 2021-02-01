Southampton tenta contratação de Josh King, atacante do Bournemouth

O Southampton conversa com o Bournemouth pela contratação do atacante Josh King ainda nesta segunda-feira, segundo o “The Athletic”. Com a chegada de um novo companheiro para Danny Ings, a expectativa é de que Shane Long seja envolvido nesta operação, além do pagamento de um valor compensatório ao time da segunda divisão inglesa.Apesar das conversas estarem avançadas e do acordo próximo de ser finalizado por conta do fechamento da janela de transferências na Inglaterra às 14h (horário de Brasília) ainda há dúvidas no ar. King precisa decidir se a ida para os Saints é a melhor decisão neste momento e os termos pessoais do contrato ainda precisam de uma definição.