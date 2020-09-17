Southampton rejeita proposta do Tottenham por Danny Ings

O Southampton rejeitou a proposta do Tottenham por Danny Ings. De acordo com o "Daily Mail", a ideia do clube não é vendê-lo, mas sim renovar o contrato com o atacante.

Ings é uma das prioridades para os Spurs, mas uma negociação complicada. Sua grande temporada, com 25 gols marcados, fizeram dele um jogador muito valioso e o Southampton não deseja liberá-lo. Ele tem contrato até 2022 e a ideia do clube é estender ainda mais o vínculo.Com as chegadas de Gareth Bale e Sergio Reguilón prestes a se oficializarem, Daniel Levy tenta buscar uma alternativa para Harry Kane. Mourinho já deixou explícita a sua vontade de ter mais um atacante.