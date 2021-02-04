Southampton ganha apelação e Jan Bednarek estará disponível para o jogo contra o Newcastle

O Southampton ganhou a apelação que fez contra o cartão vermelho recebido por Jan Bednarek na derrota história de 9 a 0 contra o Manchester United. No lance que gerou a expulsão, o zagueiro era o último defensor do time e derrubou Martial dentro da área, o que acarretou na marcação do pênalti e, após revisão no VAR, a expulsão do polonês.+ Confira a tabela do Campeonato InglêsSegundo as regras, quando o jogador genuinamente tenta o desarme, o atleta deve ser punido com o amarelo e a marcação do pênalti deve ser assinalada. Já quando o jogador não tem a intenção de acertar a bola, o atleta deve ser expulso da partida e o pênalti deve ser marcado.CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO SOUTHAMPTON