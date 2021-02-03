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Southampton, da Inglaterra, quer dois árbitros banidos dos jogos em que a equipe disputar

Southampton não quer que Mike Dean e Lee Mason apitem os jogos do clube inglês...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 13:03

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:03

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP
Depois de uma derrota por 9 a 0 para o Manchester United, o Southampton planeja pedir para que o árbitro da partida Mike Dean não apite mais jogos da equipe. As queixas são pelas expulsões de Jankewitz, aos dois minutos do segundo tempo, e Bendnarek, além da marcação do pênalti que resultou no sétimo gol dos Red Devills. A informação é do jornal inglês Daily Mail.+ Confira a tabela da Premier LeagueAinda segundo as informações do jornal, o Southampton também quer que o árbitro Lee Mason não apite os jogos da equipe. Mason foi o árbitro da derrota do Southampton para o Aston Villa. O clube alega que houve um pênalti não marcado a seu favor e um gol mal anulado de Danny Ings por impedimento.Segundo a reportagem, o clube está confiante de que a polêmica em torno das chamadas tornará difícil para os árbitros assumirem o comando dos próximos jogos. O Southampton deve conversar com o órgão de árbitros PGMOL (Professional Game Match Officials Board ou Quadro de oficiais de partidas profissionais) para discutir a situação.

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