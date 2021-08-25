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futebol

Southampton anuncia a contratação do zagueiro brasileiro Lyanco

Defensor de 24 anos deixa o Torino, da Itália, clube que defendia desde 2017, e atuará na Premier League. Negociação gira em torno torno dos R$ 46 milhões...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:33

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 13:33
Crédito: Divulgação / Southampton
Tem mais um brasileiro na Premier League. Nesta quarta-feira, o Southampton anunciou a contratação do zagueiro Lyanco, revelado pelo São Paulo, mas que estava no Torino. O atleta de 24 anos, que também passou pelas divisões de base do Botafogo, assinou contrata de quatro temporadas, até junho de 2025.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato InglêsO Southampton não divulgou os valores da transação, mas a imprensa internacional afirmou que os britânicos desembolsaram 7,5 milhões de euros (R$ 46,2 milhões, na cotação atual). Por serem clubes formadores, Botafogo e São Paulo receberão parte desta quantia.
- Estou muito feliz por estar aqui. É um sonho que tenho desde que comecei a jogar futebol, quando criança, jogar na Premier League. É um sonho não só para mim, mas para toda a minha família também - disse Lyanco em sua chegada.
+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer
Contratado pelo Torino em 2017, Lyanco disputou 53 partidas pela equipe do País da Bota e marcou um gol. No período, o defensor também passou pelo Bologna por empréstimo. Em 2019, o zagueiro fez parte do elenco da Seleção Brasileira que conquistou o Torneio de Toulon.
- Cresci no Brasil e o futebol é diferente lá, aí quando fui para a Itália aprendi que tem que se focar mais na tática. Meu sonho era jogar na Premier League e jogar um futebol forte, e para mim o futebol inglês é perfeito - completou.

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