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Sousa, do Botafogo, elogia Marcelo: 'Em breve vai estar na Seleção'

Promovido para os profissionais do Alvinegro durante o retorno das atividades presenciais, jovem elogia companheiro de defesa e comenta sobre adaptação...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 18:22

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:22

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com a saída de Joel Carli, o Botafogo buscou a reposição imediata ao argentino na própria base. Sousa, de 19 anos, foi integrado aos profissionais e faz parte da rotina de treinos desde o retorno às atividades presenciais do Alvinegro, na última semana. Nesta sexta-feira, o defensor comentou sobre a adaptação ao time principal para a "BotafogoTV".
- Cheguei no clube em 2014, estou aqui já faz um tempinho, passei nas categorias de base, agora efetivado estou muito feliz. Já tive experiência no começo do ano (pré-temporada em Domingos Martins e jogos no Carioca), procuro agora evoluir, aprender com meus companheiros e ajudar no decorrer da temporada a fazermos grande ano - afirmou.
Sousa garante que trabalha diariamente com uma inspiração. Trata-se de Marcelo Benevenuto, titular do Botafogo e, assim como ele, criado nas categorias de base de General Severiano. O jovem defensor fez elogios ao companheiro de defesa.
- Tenho respeito muito grande pelo Marcelo. É um jogador excepcional, exemplo para mim, veio da base, procuro aprender muito com ele. Fico feliz pelos elogios. Ele está arrebentando no futebol brasileiro, breve breve vai estar na Seleção. Torço muito por ele, tenho muito carinho - admitiu.E MAIS:Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha BerlinCOLUNA DE VÍDEO: Como está a novela envolvendo Mikel e Botafogo?Botafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordo com VerdãoPedro Raul tem média de mais de meio gol por jogo desde 2019 E MAIS:

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