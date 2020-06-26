Sousa, do Botafogo, elogia Marcelo: 'Em breve vai estar na Seleção'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com a saída de Joel Carli, o Botafogo buscou a reposição imediata ao argentino na própria base. Sousa, de 19 anos, foi integrado aos profissionais e faz parte da rotina de treinos desde o retorno às atividades presenciais do Alvinegro, na última semana. Nesta sexta-feira, o defensor comentou sobre a adaptação ao time principal para a "BotafogoTV".

- Cheguei no clube em 2014, estou aqui já faz um tempinho, passei nas categorias de base, agora efetivado estou muito feliz. Já tive experiência no começo do ano (pré-temporada em Domingos Martins e jogos no Carioca), procuro agora evoluir, aprender com meus companheiros e ajudar no decorrer da temporada a fazermos grande ano - afirmou.

Sousa garante que trabalha diariamente com uma inspiração. Trata-se de Marcelo Benevenuto, titular do Botafogo e, assim como ele, criado nas categorias de base de General Severiano. O jovem defensor fez elogios ao companheiro de defesa.