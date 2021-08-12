'Soubemos sofrer no momento certo', avalia Everson sobre vitória diante do River Plate

Everson foi eleito o melhor em campo na vitória do Atlético-MG sobre o River Plate, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na noite de quarta-feira, 11 de agosto, em Buenos Aires. O confronto de volta será na próxima quarta-feira, no Mineirão. E, para o goleiro do Galo, o triunfo veio graças ao desempenho defensivo da equipe, melhor defesa da competição com apenas três gols sofridos em nove jogos e também a forma positiva de “sofrimento” do alvinegro. Everson disse que o Atlético soube sofrer em campo para obter a vantagem no confronto com os argentinos. Confira nos vídeos da matéria. Everson teve uma das suas melhores atuações pelo Galo e deixou o campo como o melhor do duelo-(Pedro Souza/Atlético-MG)