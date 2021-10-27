'Sou jogador e sou gay', revela atleta de futebol da Austrália

Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, da Austrália, publicou um vídeo e revelou publicamente ser gay. O camisa 27 afirmou que recebeu o apoio de todos os companheiros de equipe e que demorou a admitir sua sexualidade por medo de não conseguir se tornar profissional.- Há algo pessoal que preciso compartilhar com todos. Sou jogador de futebol e sou gay. Desde criança, sentia necessidade de me esconder, pois estava envergonhado. Envergonhado de que pudesse nunca fazer o que amo e ser gay. Tudo o que eu quero é jogar futebol e ser tratado como todos.
O australiano também revelou ter sentido medo de como seria tratado pelos demais jogadores, mas que todos o apoiaram.
- Pensava que as pessoas me veriam diferente, que começariam a me tratar de forma diferente. Que diriam coisas ruins de mim ou que iriam fazer graça de mim. Mas não foi assim. Em todo caso, ganhei mais respeito das pessoas. O apoio que recebi foi incrível.
Nas redes sociais, Antonine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, afirmou sentir orgulho de Josh Cavallo. Piqué, zagueiro do Barcelona, também agradeceu ao camisa 27 por dar um passo à frente em um espaço, que é o futebol, ainda atrasado.