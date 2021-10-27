Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Sou jogador e sou gay', revela atleta de futebol da Austrália

Josh Cavallo, que atua como lateral e meia do Adelaide United, publicou um vídeo e afirmou ter recebido apoio dos companheiros. Piqué e Griezmann reagem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 08:33

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:33

Crédito: Josh Cavallo, camisa 27 do Adelaide United, revelou ser gay (Twitter/@JoshuaCavallo
Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, da Austrália, publicou um vídeo e revelou publicamente ser gay. O camisa 27 afirmou que recebeu o apoio de todos os companheiros de equipe e que demorou a admitir sua sexualidade por medo de não conseguir se tornar profissional.- Há algo pessoal que preciso compartilhar com todos. Sou jogador de futebol e sou gay. Desde criança, sentia necessidade de me esconder, pois estava envergonhado. Envergonhado de que pudesse nunca fazer o que amo e ser gay. Tudo o que eu quero é jogar futebol e ser tratado como todos.
O australiano também revelou ter sentido medo de como seria tratado pelos demais jogadores, mas que todos o apoiaram.
- Pensava que as pessoas me veriam diferente, que começariam a me tratar de forma diferente. Que diriam coisas ruins de mim ou que iriam fazer graça de mim. Mas não foi assim. Em todo caso, ganhei mais respeito das pessoas. O apoio que recebi foi incrível.
Nas redes sociais, Antonine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, afirmou sentir orgulho de Josh Cavallo. Piqué, zagueiro do Barcelona, também agradeceu ao camisa 27 por dar um passo à frente em um espaço, que é o futebol, ainda atrasado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados