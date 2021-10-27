'Sou jogador e sou gay', revela atleta de futebol da Austrália

Crédito: Josh Cavallo, camisa 27 do Adelaide United, revelou ser gay (Twitter/@JoshuaCavallo

Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, da Austrália, publicou um vídeo e revelou publicamente ser gay. O camisa 27 afirmou que recebeu o apoio de todos os companheiros de equipe e que demorou a admitir sua sexualidade por medo de não conseguir se tornar profissional.- Há algo pessoal que preciso compartilhar com todos. Sou jogador de futebol e sou gay. Desde criança, sentia necessidade de me esconder, pois estava envergonhado. Envergonhado de que pudesse nunca fazer o que amo e ser gay. Tudo o que eu quero é jogar futebol e ser tratado como todos.

O australiano também revelou ter sentido medo de como seria tratado pelos demais jogadores, mas que todos o apoiaram.

- Pensava que as pessoas me veriam diferente, que começariam a me tratar de forma diferente. Que diriam coisas ruins de mim ou que iriam fazer graça de mim. Mas não foi assim. Em todo caso, ganhei mais respeito das pessoas. O apoio que recebi foi incrível.