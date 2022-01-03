Soteldo? Douglas Costa? Casares atualiza negociações do São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares deu um panorama sobre as negociações do Tricolor no mercado da bola. Em entrevista ao 'Jogo Aberto', da BAND, o mandatário falou inclusive sobre as negociações com os atacantes Soteldo, do Toronto e Douglas Costa, do Grêmio. Casares disse que preza pela situação financeira do Tricolor, e adota cautela na busca por reforços.

- O que eu posso dizer é que eu gostaria de estar aqui anunciando vários jogadores, mas o São Paulo é muito responsável. E eu queria pedir ao torcedor para acreditar quando o São Paulo anunciar, todo dia eu vejo um ou dois jogadores especulados no São Paulo, se fosse assim já teria anunciado vinte. Talvez precisamos de um jogador veloz de lado de campo, um outro meio campista. Mas, o São Paulo tem dívidas, eu assumi com mais de R$80 milhões em dívidas e temos que ter responsabilidade - disse o presidente. Em relação a negociação com Douglas Costa, Casares disse que aguarda uma definição sobre o futuro do jogador no Grêmio. Os clubes têm boa relação, haja visto que dois ex-gremistas vieram para o São Paulo (Rafinha e Alisson), enquanto dois são-paulinos foram para o Grêmio (Bruno Alves e Orejuela).

- Sobre o Douglas Costa: é um jogador maravilhoso. Eu tenho uma excelente relação com o Romildo (presidente do Grêmio), tanto é que fizemos movimentações, dois jogadores chegaram do Grêmio e dois daqui foram para o Grêmio. Douglas é um excelente jogador, mas ele precisa acertar a situação dele com o Grêmio primeiro. Nós não atravessamos nenhum clube e, se ele decidir permanecer no Grêmio, não vamos nos meter. Mas, caso ele venha a sair, vamos conversar - explicou Casares.

Já sobre Soteldo, o presidente do São Paulo não deu muitos detalhes, mas admitiu que o lado financeiro pode pesar no desfecho.

- É um ótimo jogador, estamos conversando, mas não está ainda em fase de contratação. Assim como ele, estamos observando outros jogadores. E, novamente digo, o São Paulo teve situações de jogadores na FIFA e dívidas para se resolver. Por isso, não posso afirmar se o São Paulo vai ou não contratar o Soteldo. Vamos aguardar e negociar - finalizou Casares.