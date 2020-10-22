Sorteio das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo de 2022 acontecerá no dia 7 de dezembro

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que o sorteio dos grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, será realizado no dia 7 de dezembro. O evento ocorrerá na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, sem a presença de representantes dos países por conta da Covid-19. A cerimônia terá transmissão no site oficial da Fifa.Com 13 vagas disponíveis para as equipes do Velho Continente, as 55 seleções da Uefa serão divididas em dez grupos (cinco de cinco times e cinco de seis times). Todas as confederações se enfrentarão duas vezes, em casa e fora, no período entre março e dezembro de 2021.