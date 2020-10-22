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Sorteio das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo de 2022 acontecerá no dia 7 de dezembro

Fifa anunciou data nesta quinta-feira e dez seleções garantirão vaga de forma direta para a Copa do Mundo. Repescagem levará em conta desempenho da Liga das Nações...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 17:11
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Fifa anunciou nesta quinta-feira que o sorteio dos grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, será realizado no dia 7 de dezembro. O evento ocorrerá na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, sem a presença de representantes dos países por conta da Covid-19. A cerimônia terá transmissão no site oficial da Fifa.Com 13 vagas disponíveis para as equipes do Velho Continente, as 55 seleções da Uefa serão divididas em dez grupos (cinco de cinco times e cinco de seis times). Todas as confederações se enfrentarão duas vezes, em casa e fora, no período entre março e dezembro de 2021.
Os dez primeiros colocados de cada grupo garantem automaticamente vaga no Mundial de 2022, enquanto os dez segundos colocados somam-se ao dois melhores classificados da Liga das Nações que não tiver garantido a ida para a Copa do Mundo para a repescagem. As 12 seleções serão dividas em três potes, onde farão partidas eliminatórias em jogo único para determinar os outros três classificados.

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