Sorteio das chaves da Taça EDP das Comunidades acontece nesta quinta

Times definidos. Agora é a vez do sorteio dos grupos e formação das chaves para os jogos da Taça EDP das Comunidades. O sorteio da tabela será realizado hoje, 10, na Rede Gazeta, durante Congresso Técnico, com presença de representantes das 32 comunidades selecionadas para o projeto. A abertura da Taça será neste sábado (12), às 9 horas, no estádio do Salvador Costa, em Bento Ferreira.

A ação valoriza o esporte e nos aproxima ainda mais das comunidades, destaca João Brito, diretor da EDP no Espírito Santo.

Taça EDP das Comunidades começa sábado (12) Crédito: Globoesporte.com

Segundo o diretor de esportes da Central das Comunidades (CDC), Eduardo Alves, a fase das peneiras foi um sucesso, reunindo mais de 5 mil atletas. Definimos as 32 seleções das comunidades beneficiadas pela Taça. Agora, realizaremos o congresso, que é muito importante para a organização do evento atingir a próxima meta, o pleno envolvimento e mobilização dos bairros. Vamos explicar como tudo irá acontecer. As comunidades já estão sendo atendidas por ações da EDP, pelo Projeto Papo de Responsa, pelos acadêmicos de Educação Física da UVV e ações promocionais da Rádio Litoral FM, explicou.

Para Marcelo Siqueira, diretor-geral da Central das Comunidades, a iniciativa, vai além do esporte. Conseguimos trazer ações, workshops, palestras de conscientização e aproximação das empresas com as comunidades. O futebol é uma paixão nacional e, por isso, também transforma os valores pessoais, promovendo a integração dos jovens que participam, o que é muito importante para toda sociedade.

Concebido em 2014 com a finalidade de integrar e despertar o espírito esportivo nos bairros da Grande Vitória, a Taça surgiu da parceria entre a Rede Gazeta, a EDP e a Central das Comunidades (CDC).

Cronograma

Sábado (12): início das competições com festa de abertura da Taça EDP, no Salvador Costa

13, 19 e 20 de maio: jogos da fase classificatória;

26 e 27 de maio: jogos de oitavas e quartas de final;

2 de junho: jogos das semifinais;

9 de junho: finais da Taça, com divulgação da torcida vencedora e festa de encerramento.