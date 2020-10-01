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Sorteio da UEFA define fase de grupos da Liga dos Campões

Destaque para o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo já na fase de grupos da competição. Atual campeão, o Bayern encara o Atlético; confira os grupos...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 13:30

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:30

Crédito: Divulgação/Uefa
Nesta quinta-feira, a UEFA realizou o evento que definiu o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 e a entrega dos prêmios individuais da última edição da competição em 2019/20. Ainda não há datas definidas para os confrontos.
A Liga dos Campeões terá o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo já na fase de grupos pela primeira vez em sua história. Juventus e Barcelona foram sorteados para o Grupo G e se enfrentam logo no começo da competição.
O atual campeão, Bayern de Munique encara o Atlético de Madrid como adversário mais difícil em seu grupo, que ainda conta com Salzburg e Lokomotiv Moscou.
Confira os grupos: GRUPO A: Bayern de Munique; Atlético de Madrid; Salzburg; Lokomotiv Moscou
GRUPO B: Real Madrid; Shakhtar Donetsk; Inter de Milão; Borussia Mönchengladbach
GRUPO C: Porto; Manchester City; Olympiacos; Olympique
GRUPO D: Liverpool; Ajax; Atalanta; Midtjylland
GRUPO E: Sevilla; Chelsea; Krasnodar; Rennes
GRUPO F: Zenit;Borussia Dortmund; Lazio; Brugge
GRUPO G: Juventus; Barcelona; Dínamo de Kiev; Ferencvaros
GRUPO H: PSG; Manchester United; Leipzig; Basaksehir

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