Sorteio da UEFA define fase de grupos da Liga dos Campões

Crédito: Divulgação/Uefa

Nesta quinta-feira, a UEFA realizou o evento que definiu o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 e a entrega dos prêmios individuais da última edição da competição em 2019/20. Ainda não há datas definidas para os confrontos.

A Liga dos Campeões terá o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo já na fase de grupos pela primeira vez em sua história. Juventus e Barcelona foram sorteados para o Grupo G e se enfrentam logo no começo da competição.

O atual campeão, Bayern de Munique encara o Atlético de Madrid como adversário mais difícil em seu grupo, que ainda conta com Salzburg e Lokomotiv Moscou.

Confira os grupos: GRUPO A: Bayern de Munique; Atlético de Madrid; Salzburg; Lokomotiv Moscou

GRUPO B: Real Madrid; Shakhtar Donetsk; Inter de Milão; Borussia Mönchengladbach

GRUPO C: Porto; Manchester City; Olympiacos; Olympique

GRUPO D: Liverpool; Ajax; Atalanta; Midtjylland

GRUPO E: Sevilla; Chelsea; Krasnodar; Rennes

GRUPO F: Zenit;Borussia Dortmund; Lazio; Brugge

GRUPO G: Juventus; Barcelona; Dínamo de Kiev; Ferencvaros