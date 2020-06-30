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futebol

Sorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julho

Emparelhamento irá ocorrer antes da definição de todos os times que estarão nas quartas de final. Sorteio das oitavas da Liga Europa também irá acontecer no mesmo dia...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 16:05

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 16:05

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP
A Uefa comunicou que no próximo dia 10 de julho acontecerá o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, o último realizado antes do fim da competição. Em sequência, será a vez da Liga Europa ter o emparelhamento das oitavas de final definido. Apesar disso, nem todos os clubes saberão quem vão enfrentar, pois restam decidir quais times irão se classificar para as fases seguintes em cada competição.
Todas as partidas serão realizadas no período noturno, por conta do verão europeu, e a partir das quartas de final da Liga dos Campeões só haverá jogo em Lisboa. As oitavas de final podem ser em Porto ou em Guimarães.
Os quatro confrontos de oitavas de final restantes serão disputados nos dias sete e oito de agosto, enquanto a fase seguinte entre 12 e 15 do mesmo mês. As semifinais serão nos dias 18 e 19 e a grande final no dia 23 de agosto, no Estádio da Luz. Todos os duelos a partir das quartas de final serão únicos.
Também foi confirmado que as cidades que sediaram o evento nesta temporada irão hospedar as finais no próximo ano. Com isso, Istambul é confirmado como o local da final da Liga dos Campeões 2021/2022, enquanto Gdansk será a final da Liga Europa da época seguinte.E MAIS:'Não há problemas com Griezmann, ele está bem integrado', diz LengletChelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West HamArsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresMilan busca manter bom momento diante do lanterna do Italiano E MAIS:

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