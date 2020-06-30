Sorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julho

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP

A Uefa comunicou que no próximo dia 10 de julho acontecerá o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, o último realizado antes do fim da competição. Em sequência, será a vez da Liga Europa ter o emparelhamento das oitavas de final definido. Apesar disso, nem todos os clubes saberão quem vão enfrentar, pois restam decidir quais times irão se classificar para as fases seguintes em cada competição.

Todas as partidas serão realizadas no período noturno, por conta do verão europeu, e a partir das quartas de final da Liga dos Campeões só haverá jogo em Lisboa. As oitavas de final podem ser em Porto ou em Guimarães.

Os quatro confrontos de oitavas de final restantes serão disputados nos dias sete e oito de agosto, enquanto a fase seguinte entre 12 e 15 do mesmo mês. As semifinais serão nos dias 18 e 19 e a grande final no dia 23 de agosto, no Estádio da Luz. Todos os duelos a partir das quartas de final serão únicos.