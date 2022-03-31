Sorteio da Copa do Mundo: saiba os potes de cada seleção e onde assistir

Chegou a hora de descobrimos as chaves da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Qatar. Nesta sexta-feira, em Doha, a capital do país do Oriente Médio que receberá o torneio, a Fifa sorteia os grupos da competição mais importante do planeta.- O evento acontecerá sem que todas as 32 seleções estejam confirmadas, uma vez que ainda restam três vagas em aberto: uma da repescagem europeia e outras duas da repescagem intercontinental.

- As seleções serão divididas em quatro potes, cada um com oito equipes, separadas pelo ranking da Fifa. A única exceção é a equipe do Qatar, que sedia o torneio, e será alocado como cabeça de chave do Grupo A.

- Seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo, com exceção a países europeus, com o limite de dois por chave. Países que forem classificados da repescagem também não podem estar no mesmo grupo. Ou seja, o Peru, por exemplo, não enfrentará Brasil, Argentina, Equador ou Uruguai.

- A Seleção Brasileira estará representada no sorteio pelo coordenador Juninho Paulista, pelo técnico Tite e também pelo auxiliar Cléber Xavier.

- Onde assistir: TV Globo, sportv, CBF TV (YouTube) e mídias da Fifa. O LANCE! acompanha em tempo real.

- Horário: 13h (de Brasília; 19h no horário local)

- Pote 1:QatarBrasilBélgicaFrançaArgentinaInglaterraEspanhaPortugal

- Pote 2:AlemanhaHolandaDinamarcaSuíçaUruguaiCroáciaMéxicoEUA

- Pote 3:SenegalIrãJapãoSérviaPolôniaCoreia do SulMarrocosTunísia

- Pote 4:CanadáEquadorArábia SauditaGanaCamarões​País de Gales x Escócia ou Ucrânia*​Costa Rica x Nova Zelândia*Peru x Austrália ou Emirados Árabes*

*Os últimos três classificados serão conhecidos apenas na Data Fifa de junho