Sorteio da Champions League tem confusão envolvendo o Manchester United e imprensa inglesa reclama

O sorteio das oitavas de final da Champions League foi marcado por uma trapalhada envolvendo a Uefa e o Manchester United. Inicialmente, o clube inglês foi sorteado para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos.Na sequência, após Giorgio Marchetti sortear o Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Red Devils no pote entre os possíveis adversários da equipe colchonera. No caso, o representante da Uefa se confundiu a pôs o Liverpool, que não poderia encarar o time de Diego Simeone também pelo fato de terem se enfrentado na fase de grupos.

> Veja os confrontos das oitavas de final da Champions League

A imprensa inglesa reclamou da confusão envolvendo o Manchester United e cogita a realização de um novo sorteio da Liga dos Campeões. Nas redes sociais, o Atlético de Madrid afirmou que está em conversas com a Uefa em busca de explicações e soluções após os erros ocorridos nesta segunda-feira.

Com as trapalhadas, o Atlético de Madrid foi sorteado para encarar o Bayern de Munique. Por outro lado, o Manchester United terá que encarar o Paris Saint-Germain no confronto mais aguardado das oitavas de final por reservar o duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.