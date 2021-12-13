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Sorteio da Champions League tem confusão envolvendo o Manchester United e imprensa inglesa reclama

Bolinha dos Red Devils não foi colocada no pote do sorteio contra o Atlético de Madrid e equipe foi sorteada inicialmente para enfrentar o Villarreal, o que não poderia acontecer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 09:43

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 09:43

O sorteio das oitavas de final da Champions League foi marcado por uma trapalhada envolvendo a Uefa e o Manchester United. Inicialmente, o clube inglês foi sorteado para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos.Na sequência, após Giorgio Marchetti sortear o Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Red Devils no pote entre os possíveis adversários da equipe colchonera. No caso, o representante da Uefa se confundiu a pôs o Liverpool, que não poderia encarar o time de Diego Simeone também pelo fato de terem se enfrentado na fase de grupos.
> Veja os confrontos das oitavas de final da Champions League
A imprensa inglesa reclamou da confusão envolvendo o Manchester United e cogita a realização de um novo sorteio da Liga dos Campeões. Nas redes sociais, o Atlético de Madrid afirmou que está em conversas com a Uefa em busca de explicações e soluções após os erros ocorridos nesta segunda-feira.
Com as trapalhadas, o Atlético de Madrid foi sorteado para encarar o Bayern de Munique. Por outro lado, o Manchester United terá que encarar o Paris Saint-Germain no confronto mais aguardado das oitavas de final por reservar o duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
Crédito: SorteiodaChampionsLeaguetevepolêmicacomoManchesterUnited(RICHARDJUILLIART/AFP/UEFA

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