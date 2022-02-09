Sorriso ganha espaço no Bragantino e avalia início de trajetória

Recém-chegado ao Red Bull Bragantino, o atacante Sorriso vem buscando o seu espaço na equipe do técnico Maurício Barbieri. No último domingo (6), o jogador de 20 anos atuou como titular pela primeira vez com a camisa do Massa Bruta no empate por 1 a 1 diante da Ferroviária, pelo Paulistão.>A campanha do Braga até aqui no PaulistãoDiante das recentes oportunidades recebidas, Sorriso falou sobre o seu início de trajetória no clube do interior paulista.

- Vem sendo um começo de muitas alegrias. Pude estrear em um dia onde conseguimos uma vitória importante (no último dia 31 de janeiro, contra o Guarani) e me senti à vontade dentro de campo. O grupo é ótimo e me passou muita confiança desde o início para me adaptar o mais rápido possível ao estilo de jogo e à rotina do clube. O professor Barbieri me passou orientações importantes e muita confiança para continuar evoluindo dentro do meu estilo de jogo para ajudar o time. Fiquei muito feliz por estar recebendo oportunidades e espero conseguir ajudar o grupo da melhor forma possível para alcançar os nossos objetivos - disse.

Na temporada passada, Sorriso foi um dos principais jogadores do Juventude em seu primeiro ano como jogador profissional. Foram 55 jogos, quatro gols e quatro assistências neste período. Em 2022, o atacante deseja somar qualidade ao elenco do Braga:

- Apenas quero dar o meu melhor para ajudar o grupo. Acredito que quando temos um grupo competitivo, focado e preparado conseguimos ter destaques individuais importantes que fazem a diferença em momentos decisivos. Então irei dar o meu melhor para poder estar preparado quando o grupo precisar de mim.