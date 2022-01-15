Sorriso é alvo de Galo e Red Bull Bragantino, mas mineiros levam vantagem na negociação

O Atlético-MG está de olho no atacante Sorriso, do Juventude. Mas, o Galo está na disputa com o Red Bull Bragantino para contar com o jogador de 20 anos. A equipe gaúcha também tem conversas com os paulistas, gerando uma pequena disputa com os mineiros. A situação do jogador será decidida nos próximos dias. A preferência da diretoria do Juve é por um acordo com o Galo, já que o time mineiro cedeu bons jogadores para os gaúchos como Guilherme Castilho e Vitor Mendes, que fizeram bom Brasileiro pelo alviverde. Oficialmente, o Atlético-MG nega as tratativas. Todavia, para os gaúchos, fazer negócio com o Galo pode ser mais vantajoso, pois há atletas que podem compor bem o elenco do Juventude.