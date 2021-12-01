Sorloth e Isak, da Real Sociedad, falam ao LANCE! sobre disputa pela liderança de La Liga

A Real Sociedad segue firme na briga pela liderança de La Liga com Real Madrid e Atlético de Madrid. Os 29 pontos da equipe a colocam na terceira colocação, quatro pontos atrás dos merengues. Em entrevista ao LANCE!, a dupla de ataque do time, Sorloth e Isak, comentou sobre este início de competição e sobre a luta pelo topo da tabela.Veja a tabela do Espanhol

Em maio, um dos grandes destaques da Real Sociedad, o espanhol Mikel Oyarzabal, comentou ao L! sobre o título da Copa do Rei vencido pela equipe na temporada 2019/2020. Na ocasião, o jogador havia dito que o clube poderia 'continuar assim por muitos anos'.

Perguntado se o título da Copa do Rei abriria portas para um futuro promissor e vitorioso, Sorloth, emprestado pelo RB Leipzig ao clube espanhol, colocou os pés no chão.

- Nós temos que esperar e ver. Mas acho que muitas equipes, quando você ganha um troféu, o elenco e o clube veem isso como possível. Acho que pode dar muita motivação ao clube, muita gana. Fui parte disso como eu mesmo quando joguei na Noruega e aprendi que ganhar títulos coloca clube e jogadores motivados - disse Sorloth.

Na data da entrevista, a Real Sociedad ainda ocupava a primeira colocação do Campeonato Espanhol. Isak, uma das grandes promessas da Suécia, despistou uma briga pelo título ainda neste final de 2021. O atacante, por enquanto, espera somar pontos em La Liga.

- Não vejo nem a luta pelo título, porque está muito pela frente. A luta pelo título será em abril, acho que é quando vai começar. Então, agora estamos em primeiro lugar, mas isso não significa nada. Acho que a única coisa que nos deixa felizes é vencer os jogos. Essa é a última coisa que vem agora. Não vale a pena ser o primeiro colocado se você não acabar aí. Então, nós só temos que focar em vencer cada jogo - falou Isak.

Terceira colocada de La Liga com 29 pontos, a Real Sociedad entra em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada. O confronto da vez será contra o Real Madrid, adversário direto pela liderança da competição. Com uma vitória, o clube basco pode diminuir a diferença dos merengues para apenas um ponto.