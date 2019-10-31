Sonho que virou pesadelo: Loco Abreu cobra dívida do Rio Branco na Fifa

Loco Abreu e Luciano Mendonça, presidente do Rio Branco Crédito: Bernardo Coutinho

O centroavante uruguaio Loco Abreu deixou o Rio Branco, no mês de abril, sem deixar saudades nos torcedores, com seis gols marcados, mas eliminado nas semifinais do Campeonato Capixaba 2019. Porém, alguns meses depois a figura do jogador de 43 anos volta a aparecer no cenário alvinegro.

Loco Abreu entrou com uma ação na Fifa contra o Rio Branco cobrando salários atrasados de sua passagem pelo clube. Representante do uruguaio, Wallace Oliveira, que é advogado especializado em direito desportivo, não deu muitos detalhes sobre o caso, afirmando que o processo segue em segredo de justiça. Porém, afirmou que o caso foi ajuizado diretamente na Fifa.

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"Confirmo o ajuizamento da ação, que foi proposta perante a FIFA. Porém, a mesma está sob a égide de segredo de justiça, desta forma me vejo impedido de liberar mais detalhes e exibir documentos desta ação. Por se tratar de um procedimento arbitral há previsa?o de que devera? ser respeitado o segredo de justiça, não podendo ser disponibilizado maiores detalhes do procedimento sem anuência de ambas as partes envolvidas. O que me impossibilita de lhe fornecer número de protocolo ou qualquer outro documento relacionado a ação. Contudo, o resultado final da ação, existe a possibilidade de tornar público para pesquisa, fins jornalísticos e consulta jurisprudencial."

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De acordo com o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, a dívida é real e o clube trabalha para sanar a questão ainda este ano. Mas, o mandatário alvinegro revela que é Loco Abreu que pode estar devendo ao clube, por conta de uma cláusula no contrato que, segundo o dirigente, foi quebrada pelo uruguaio quando ele deixou o time. Do lado Capa-Preta também existe a esperança de reverter totalmente o caso, mas não está descartado um acordo entre as partes.