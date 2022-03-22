Sonho do bicampeonato paulista e retrospecto: os objetivos do São Paulo contra o São Bernardo

O São Paulo encara o São Bernardo, nesta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi, com objetivo principal de conquistar a vaga para as semifinais do Campeonato Paulista e manter vivo o objetivo do bicampeonato estadual, já que foi campeão em 2021. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!

Para isso, o técnico Rogério Ceni aposta na volta de titulares que foram poupados na vitória diante do Botafogo-SP, como o goleiro Jandrei e o volante Pablo Maia. Jogadores que estavam lesionados, como o volante Gabriel e o goleiro Tiago Volpi, treinaram com o elenco e podem ser relacionados.

Além disso, o São Paulo tem apenas uma derrota no Morumbi nesta temporada, quando perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0. Já são sete partidas em casa, com quatro vitórias (Santo André, Corinthians, Manaus e Botafogo-SP) e dois empates (Ituano e Inter de Limeira). Diante do São Bernardo, o São Paulo perdeu apenas uma vez, em duelo disputado na temporada de 2016, quando foi derrotado por 3 a 1. Foram mais quatro jogos, com três vitórias (3 a 0, 2 a 1 e 1 a 0) e um empate (1 a 1).

- Temos que encarar com toda a seriedade do mundo, mas jogamos em casa. Temos que entrar com tudo. Agora é mata-mata, não tem esse favoritismo. A gente sabe dos times maiores, que jogam há mais tempo. Mas nosso pensamento é o São Bernardo, contra eles temos que impor nosso ritmo. A gente sabe da qualidade do São Bernardo, mas pensamos em nosso trabalho, o que fizemos até agora. Jogamos em casa, temos uma equipe melhor a cada jogo, estamos preparados e tenho certeza de que o Rogério vai nos preparar muito bem para essa classificação - disse Rafinha, em entrevista coletiva.

Desde que as quartas de final começaram a ser disputadas no Paulistão, o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, no Morumbi, por 3 a 2, em 2020 e se classificou em 2021, quando o Tricolor não só avançou nas quartas de final da competição, como garantiu o título do estadual, após um jejum que estava sendo mantido desde 2005. Na ocasião, a equipe disputou contra a Ferroviária, e garantiu a vitória com um placar de 4 a 2.