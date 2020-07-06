Sonhando com vaga na Champions, Arsenal recebe Leicester

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Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Leicester nesta terça-feira (7), às 16h15 (horário de Brasília). Os Gunners sonham com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Leicester vê sua posição ameaçada.

FASES DISTINTASEnquanto o Arsenal venceu as últimas quatro partidas, o Leicester triunfou em apenas uma oportunidade das cinco que teve no retorno da Premier League. Os Foxes não estão em um bom momento na competição e vêem a terceira colocação, que parecia garantida, cada vez mais ameaçada.

MUITOS DESFALQUESO Arsenal não poderá contar com Chambers, Leno, Pablo Marí, Gabriel Martinelli e Ozil. No lado do Leicester, Chilwell e Maddison são dúvidas para a partida.