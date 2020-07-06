Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sonhando com vaga na Champions, Arsenal recebe Leicester

Gunners venceram as últimas quatro partidas e conseguiram dar um salto na tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 16:38

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:38

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Leicester nesta terça-feira (7), às 16h15 (horário de Brasília). Os Gunners sonham com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Leicester vê sua posição ameaçada.
FASES DISTINTASEnquanto o Arsenal venceu as últimas quatro partidas, o Leicester triunfou em apenas uma oportunidade das cinco que teve no retorno da Premier League. Os Foxes não estão em um bom momento na competição e vêem a terceira colocação, que parecia garantida, cada vez mais ameaçada.
MUITOS DESFALQUESO Arsenal não poderá contar com Chambers, Leno, Pablo Marí, Gabriel Martinelli e Ozil. No lado do Leicester, Chilwell e Maddison são dúvidas para a partida.
AGORA VAI?Depois de marcar seu primeiro gol fora de casa com a camisa do Arsenal, Lacazette ganhou moral com Arteta. Elogiado pelo treinador, o francês pode formar uma boa dupla de ataque com Aubameyang.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados