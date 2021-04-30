Sonhando com a classificação, Thiago Carpini acredita que a Inter pode chegar nas quartas do Paulistão

Após conquistar a vitória nos acréscimos contra o Palmeiras no Allianz Parque, a Inter de Limeira emplacou a terceira vitória consecutiva no Paulistão e deixou as chances de rebaixamento pra trás, se firmando na zona de classificação do Grupo A e com chances de disputar o mata-mata do estadual.Para o comandante do Leão, Thiago Carpini, a vitória diante do Alviverde deposita confiança e permite sonhar com as quartas de final, mas com cautela. - Não deixamos de jogar, independente do adversário, procuramos manter aquilo que trabalhamos no dia a dia. A coragem foi o fator determinante, acredito que depois desse jogo nos permitimos sonhar com coisas maiores na competição, sempre com os pés no chão - comentou Thiago.A Internacional tem pela frente dois adversários que brigam na parte de baixo da competição. Na segunda-feira (3), o Leão recebe o São Caetano e na quinta-feira (6) enfrenta o São Bento, fora de casa. Thiago Carpini entende que diante da equipe do ABC, pode ser o jogo mais difícil no campeonato para a Inter e pede foco total nos objetivos. - A partir do jogo de segunda começamos a sonhar com algo maior, será o jogo mais difícil para a Internacional contra o São Caetano. Temos que ter muito foco em nossos objetivos e depois sonhar com algo maior, prefiro ser mais precavido e trabalhar jogo a jogo, e assim, quem sabe sonhar com algo a mais.A Inter de Limeira ocupa a vice-liderança no grupo A, somando 12 pontos, abaixo do Corinthians com 21. O Leão agora tem cinco pontos de vantagem para Santo André e Botafogo. Diferença que alivia a equipe de Limeira a três rodadas do fim da primeira fase.